Более 1,1 тыс. тонн продовольствия ушли со станций Смоленского региона МЖД
Железнодорожники обеспечивают бесперебойную доставку в российские регионы продовольственных товаров первой необходимости
Более 1,1 тыс. тонн продовольствия ушли со станций Смоленского региона МЖД. Фото: пресс-служба МЖД.
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В марте со станций Рудня и Гагарин Смоленского региона Московской железной дороги отправлено 1,1 тыс. тонн продовольственных товаров, сообщает пресс-служба компании.
– В условиях сложной эпидемиологической обстановки на МЖД принимаются все усилия для обеспечения своевременной и надежной доставки социально значимых грузов и отправки вагонов по назначению, – рассказал начальник МЖД Михаил Глазков.
ИСТОЧНИК KP.RU