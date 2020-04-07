7 Апр 2020 2020-04-07T14:16:36+03:00

Более 1,1 тыс. тонн продовольствия ушли со станций Смоленского региона МЖД. Фото: пресс-служба МЖД.

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В марте со станций Рудня и Гагарин Смоленского региона Московской железной дороги отправлено 1,1 тыс. тонн продовольственных товаров, сообщает пресс-служба компании.

– В условиях сложной эпидемиологической обстановки на МЖД принимаются все усилия для обеспечения своевременной и надежной доставки социально значимых грузов и отправки вагонов по назначению, – рассказал начальник МЖД Михаил Глазков.

ИСТОЧНИК KP.RU