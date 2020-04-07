7 Апр 2020 2020-04-07T14:27:02+03:00

Молодые люди наказали мужчину, за то, что тот не вернул долг в 15 тысяч рублей

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Трое смолян подозреваются в похищении человека, сообщила официальный представитель регионального СКР Наталья Зуева. Молодые люди наказали мужчину, за то, что тот не вернул долг в 15 тысяч рублей. Подозреваемые приехали домой к должнику в деревню Кошевичи Руднянского района и потребовали у него в два раза больше, но мужчина ответил отказом.

- После этого подозреваемые – мужчины 18-20 лет - избили местного жителя, поместили его в багажник, и катались на машине по району. А через некоторое время отпустили, предупредив, что долг тот должен вернуть. Мужчина, оказавшись в безопасности, обратился с заявлением в полицию, - сообщила Наталья Зуева.

Ранее в Смоленске разыскивали свидетелей двух смертельных ДТП. Погибли две женщины-пассажиры машин.

ИСТОЧНИК KP.RU