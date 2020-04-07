7 Апр 2020 2020-04-07T16:03:03+03:00

Первый человек вылечился от COVID-19 в Смоленской области. Фото: pixabay.com.

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Первый человек вылечился от COVID-19 в Смоленской области, сообщают специалисты регионального Роспотребнадзора. Женщина, ранее отдыхавшая в Турции, выписана из больницы.

На лечении в настоящее время находятся двое мужчин – жители Гагарина и Рославля. Врачи называют их состояние стабильным.

В ведомстве отмечают, что на коронавирус проверено более 1,5 тысяч человек. Узнать больше о ситуации с больными в регионе можно здесь.

Ранее в столице региона почти 50 пар перенесли дату бракосочетания, испугавшись за свое здоровье. А ряд смолян получит маски бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU