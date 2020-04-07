Первый человек вылечился от COVID-19 в Смоленской области
Женщина, ранее отдыхавшая в Турции, выписана из больницы
Первый человек вылечился от COVID-19 в Смоленской области. Фото: pixabay.com.
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Первый человек вылечился от COVID-19 в Смоленской области, сообщают специалисты регионального Роспотребнадзора. Женщина, ранее отдыхавшая в Турции, выписана из больницы.
На лечении в настоящее время находятся двое мужчин – жители Гагарина и Рославля. Врачи называют их состояние стабильным.
В ведомстве отмечают, что на коронавирус проверено более 1,5 тысяч человек. Узнать больше о ситуации с больными в регионе можно здесь.
Ранее в столице региона почти 50 пар перенесли дату бракосочетания, испугавшись за свое здоровье. А ряд смолян получит маски бесплатно.
ИСТОЧНИК KP.RU