Правительство поддержало предложение ввести льготы на оплату ЖКУ в период пандемии коронавируса

7 Апр 2020 2020-04-07T17:15:35+03:00

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Предложение «Единой России» и Министерства строительства и ЖКХ России о введении особого порядка оплаты жилищно-коммунальных услуг из-за пандемии коронавируса поддержало Правительство России. Такие нормы устанавливаются до 1 января 2021 года.

«Для всех жителей нашей страны, независимо от их доходов, мы введем временный мораторий на начисление штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги - газ, электроэнергию, тепло, воду, канализацию, вывоз бытовых отходов. Коммунальные услуги за долги отключать не будут», - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета Правительства по борьбе с коронавирусом.

2 апреля секретарь Генерального совета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак выступил с такой инициативой на заседании верхней палаты парламента. По его словам, представленный набор мер поможет сгладить последствия пандемии коронавируса для людей.

Согласно разработанным предложениям, управляющие компании и компании, работающие с твердыми коммунальными отходами (ТКО) не должны начислять пеню в случае несвоевременной или неполной оплаты коммунальных услуг, либо услуги по обращению с ТКО. Компании не должны ограничивать или приостанавливать предоставление услуг в случае неполной оплаты. Это касается и договоров на газоснабжение, электроэнергию, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение. Также будет приостановлено начисление пени за несвоевременное или неполное внесение взносов на капитальный ремонт, платы за жилое помещение.

Координатор партпроекта «Школа грамотного потребителя» в Смоленской области Наталья Коренькова особо отметила, что решение о введении моратория станет дополнительной мерой защиты людей пожилого возраста.

«Коронавирусная инфекция опасна для старшего поколения, а они, как известно, всегда являлись самыми порядочными плательщиками, избегающими задолженностей. Решение о введении моратория на начисление штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги станет дополнительной мерой защиты именно этой категории граждан, которые, несмотря на опасность, готовы отстаивать длинные очереди в отделениях почты и банка, опасаясь отключения света, газа и т.д. Чтобы избежать подобных случаев, мы обратились в управляющую организацию «Жилищник» с просьбой наладить по заявке граждан, находящихся в группе риска, работу по оплате услуг ЖКХ на дому с помощью современных технических средств», - подчеркнула Наталья Коренькова.

Руководство «Жилищника» откликнулось на просьбу смоленских партийцев. С 8 апреля Волонтерский центр по оказанию помощи граждан в связи с пандемией коронавируса начнет прием и обработку заявок подобного рода.

Подробную информацию можно узнать по телефонам: +7 (4812) 31-95-13; 8-800-100-59-67.

ИСТОЧНИК KP.RU