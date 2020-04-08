2020-04-08T08:02:01+03:00
Общество

Смоленские предприятия начнут производство антисептиков

Руководство области пообещало ускорить процесс получения сырья и сертификатов на продукцию
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоленские предприятия начнут производство антисептиков. Фото: pixabay.com.Смоленские предприятия начнут производство антисептиков. Фото: pixabay.com.
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Смоленские предприятия начнут производство антисептиков, рассказал и.о. начальника Департамента промышленности и торговли Игорь Соколов. Речь идет о четырех предприятиях - ООО «Сипом» (город Смоленск), ООО «Аэростар Контракт» (Вяземский район), ООО «Северина Групп» (Руднянский район) и АО «Вяземский завод синтетических продуктов». Руководство области пообещало ускорить процесс получения сырья и сертификатов на продукцию.

Также в регионе также готовятся к выпуску одноразовых медицинских костюмов, халатов, бахил.

- К сожалению, наши учреждения здравоохранения испытывают острый дефицит в этих изделиях, в частности, из-за их отсутствия у поставщиков, - отметила замгубернатора Полина Хомайко.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области начали производить медицинские маски. Объем пошива превышает 100 тысяч штук в сутки, тем не менее средств защиты до сих пор не хватает в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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