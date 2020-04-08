8 Апр 2020 2020-04-08T09:06:19+03:00

На участке дороги от Шевченко до дома №51 по Рыленкова заменят асфальт и построят пешеходные дорожки

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Улицу Попова начали ремонтировать в Смоленске, сообщает комитет по информационной политике администрации города. На участке дороге от Шевченко до дома №51 по Рыленкова заменят асфальт и построят пешеходные дорожки (их решено проложить в противоположной стороне от сквера). Дорожники приступили к работе днем 7 апреля.

Всего предстоит отремонтировать 3,5 км полотна. Работы проходят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Движение машин по улице закрыто до 31 августа.

Ранее на улице был отремонтирован сквер. Территория была преображена в 2019 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Вдоль проезжей части появился "светящийся тоннель".

ИСТОЧНИК KP.RU