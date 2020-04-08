2020-04-08T09:06:19+03:00
Общество

Улицу Попова начали ремонтировать в Смоленске

На участке дороги от Шевченко до дома №51 по Рыленкова заменят асфальт и построят пешеходные дорожки
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Улицу Попова начали ремонтировать в Смоленске. Фото: администрация города Смоленска.Улицу Попова начали ремонтировать в Смоленске. Фото: администрация города Смоленска.
Изменить размер текста:

Улицу Попова начали ремонтировать в Смоленске, сообщает комитет по информационной политике администрации города. На участке дороге от Шевченко до дома №51 по Рыленкова заменят асфальт и построят пешеходные дорожки (их решено проложить в противоположной стороне от сквера). Дорожники приступили к работе днем 7 апреля.

Всего предстоит отремонтировать 3,5 км полотна. Работы проходят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Движение машин по улице закрыто до 31 августа.

Ранее на улице был отремонтирован сквер. Территория была преображена в 2019 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Вдоль проезжей части появился "светящийся тоннель".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленске жителя микрорайона забрали в больницу в специальном боксе
Главу смоленской фирмы обвиняют в неуплате 11 млн рублей налогов
В Клиническую больницу Смоленска поступили новые лекарства
Улицу Попова начали ремонтировать в Смоленске
300 волонтеров помогают смоленским пенсионерам во время коронавируса
В Смоленске активизируют работу по дезинфекции подъездов
Смоленские предприятия начнут производство антисептиков
Еще у четверых жителей Смоленской области выявили COVID-19
Правительство поддержало предложение ввести льготы на оплату ЖКУ в период пандемии коронавируса
Первый человек вылечился от COVID-19 в Смоленской области
Трое смолян подозреваются в похищении человека
Более 1,1 тыс. тонн продовольствия ушли со станций Смоленского региона МЖД
В Смоленске почти 50 пар перенесли дату бракосочетания
В Смоленске до конца лета ограничат движение по улице Попова
Смоляне получат медицинские маски бесплатно
Смоленская епархия начала онлайн-трансляции богослужений
Самый большой зубр Смоленского Поозерья вернулся в зоопарк
Транспорт изменил маршрут движения в Смоленске
214 врачей работают в инфекционном госпитале в Смоленске
В Смоленске разыскивают свидетелей двух смертельных ДТП
Волонтеры оказывают помощь смолянам без выходных
В Смоленске родилось четыре двойни
Школы Смоленска перешли на дистанционное обучение
В Смоленске на улице Николаева начали укладывать рельсы
Житель Ярцева смертельно ранил собутыльника
Главный «физкультурник» Ярцевского района подозревается в злоупотреблении полномочиями