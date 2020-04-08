2020-04-08T10:57:59+03:00
Происшествия

Главу смоленской фирмы обвиняют в неуплате 11 млн рублей налогов

Предприятие из Холм-Жирковского занималось производством фанеры
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Главу смоленской фирмы обвиняют в неуплате 11 млн рублей налогов. Фото: pixabay.com.Главу смоленской фирмы обвиняют в неуплате 11 млн рублей налогов. Фото: pixabay.com.
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Экс-директора смоленской фирмы обвиняют в неуплате 11 млн рублей налогов, сообщила официальный представитель СУ СК России по региону Наталья Зуева. Известно, что предприятие из Холм-Жирковского занималось производством фанеры. По версии следствия, выручка частично скрывалась с февраля по октябрь 2018 года.

- Следователями изучается финансовая отчетность, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщила официальный представитель регионального Следственного комитета.

Ранее трое смолян попали в подозреваемые за похищение человека. Молодые люди наказали мужчину, за то, что тот не вернул долг в 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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