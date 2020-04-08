8 Апр 2020 2020-04-08T13:30:18+03:00

В Десногорске госпитализировали пациента с подозрением на коронавирус. Фото: visitsmolensk.ru.

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В Десногорске госпитализировали пациента с подозрением на коронавирус. Симптомы заболевания схожи с тем, что наблюдаются при COVID-19.

В настоящее время человек находится в МСЧ №135 Десногорска. Все жители, контактировавшие с ним, изолированы, у них взяли анализы.

В городе атомщиков принимают меры на случай обострения ситуации. Для этого под больных будет переоборудовано здание роддома. По словам начальника МСЧ№135 ФМБА России Алексея Азаренкова, помещение отвечает всем требованиям: это отдельно стоящее здание, приспособленное для организации фильтров, шлюзов, разделения потоков. В просторных помещениях удобно оказывать помощь. Отделение обеспечено всем необходимым: к каждой койке проведен кислород, есть прикроватные мониторы, дыхательная аппаратура.

Также оснащается медицинским оборудованием реанимация. А все отделения, которые располагались в здании, переведены в другие. Роддом теперь развернут в отделении профпатологии, детская поликлиника – в женской консультации.

Ранее региональный Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с новыми заболевшими.

ИСТОЧНИК KP.RU