2020-04-09T09:00:34+03:00
Происшествия

В Смоленске нашли три поддельные пятитысячные купюры

Две банкноты поступили из офисов коммерческих банков
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске нашли три поддельные пятитысячные купюры. Фото: из архива пресс-службы УМВД РФ по Смоленской области.В Смоленске нашли три поддельные пятитысячные купюры. Фото: из архива пресс-службы УМВД РФ по Смоленской области.
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В Смоленске нашли три поддельные пятитысячные купюры, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Банкноты поступили из офисов коммерческих банков.

Двумя из них рассчитались в организации, расположенной в Рославльском районе, третья обнаружена после покупке валюты.

Все подделки изъяты из обращения, по каждому факту проводятся проверки.

Правоохранители напоминают: за сбыт фальшивок смолянам может грозить тюремное заключение на срок до восьми лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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