В Смоленске нашли три поддельные пятитысячные купюры
Две банкноты поступили из офисов коммерческих банков
В Смоленске нашли три поддельные пятитысячные купюры. Фото: из архива пресс-службы УМВД РФ по Смоленской области.
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В Смоленске нашли три поддельные пятитысячные купюры, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Банкноты поступили из офисов коммерческих банков.
Двумя из них рассчитались в организации, расположенной в Рославльском районе, третья обнаружена после покупке валюты.
Все подделки изъяты из обращения, по каждому факту проводятся проверки.
Правоохранители напоминают: за сбыт фальшивок смолянам может грозить тюремное заключение на срок до восьми лет.
ИСТОЧНИК KP.RU