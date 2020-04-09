9 Апр 2020 2020-04-09T10:45:12+03:00

Под Смоленском в ДТП перевернулась машина. Фото: УГИБДД УМВД России по Смоленской области.

Водитель не справился с управлением и на скорости слетел с дороги

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Под Смоленском в ДТП перевернулась машина, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. 30-летний водитель «четверки» не выбрал безопасную скорость для движения и не учел дорожные условия. Не справившись с управлением, автомобилист свернул с дороги и оказался в кювете. ДТП произошло около 12.00 8 апреля на 10-м км автодороги «Вязьма-Темкино» в Вяземском районе.

- В результате ДТП автомобилист получил травмы и был госпитализирован в Вяземскую ЦРБ, - сообщили полицейские.

Машина также получила значительные повреждения, во время удара об землю у нее оторвало колесо. Транспортное средство вряд ли удастся восстановить.

А в Смоленске, тем временем, начался ямочный ремонт дорог. Первым делом, работы пройдут на оживленных магистралях, а потом дорожники приведут в порядок проезжие части, ведущие к домам.

ИСТОЧНИК KP.RU