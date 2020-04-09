Число новых зараженных коронавирусом возросло в Смоленской области

9 Апр 2020 2020-04-09T12:27:53+03:00

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По данным на 10.45 9 апреля в Смоленской области возросло количество зараженных коронавирусом. По информации Оперативного штаба, инфекция обнаружена у 11 человек, из них один человек выздоровел. Таким образом, за сутки больных стало на четыре человека больше.

Один заболевший находится в Десногорске. Ранее «КП» писала, что мужчина путешествовал на личном автомобиле, почувствовал недомогание и обратился в больницу. Трое с COVID-19 проживают в Гагаринском районе. Два человека заболели после контакта с жителем Москвы.

Об остальных пока официальных данных нет.

ИСТОЧНИК KP.RU