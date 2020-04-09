2020-04-09T14:53:53+03:00
Общество

Смоленская налоговая принимает корреспонденцию через электронные сервисы и специальные боксы

До конца апреля личный прием людей в инспекциях области приостановлен
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Смоленская налоговая принимает корреспонденцию через электронные сервисы и специальные боксы. Фото: УФНС России по Смоленской области.Смоленская налоговая принимает корреспонденцию через электронные сервисы и специальные боксы. Фото: УФНС России по Смоленской области.
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Смоленская налоговая принимает корреспонденцию через электронные сервисы и специальные боксы. До конца апреля личный прием граждан в налоговых инспекциях области приостановлен, сообщает пресс-служба ведомства.

Смолян просят на конвертах указывать контактный номер телефона для дистанционного решения возможных вопросов. Бумажную корреспонденцию можно также направить по почте.

Для налогоплательщиков всех категорий на сайте ФНС России также доступны десятки онлайн-сервисов, в том числе налажена линейка личных кабинетов. Кроме того, консультацию по вопросам налогообложения можно получить по бесплатному номеру Единого Контакт-Центра ФНС России 8-800-222-2222.

Изменения в график работы инспекций внесены во исполнение Указа Президента РФ от 02.04.2020 №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

ИСТОЧНИК KP.RU

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