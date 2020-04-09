В крупных поселениях Смоленского района появятся штабы Волонтерского центра

9 Апр 2020 2020-04-09T14:58:55+03:00

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В волонтерском движении партии все больше неравнодушных смолян. Житель Пригорского сельского поселения Игорь Андреев выступил с инициативой создания волонтерского штаба в родном поселении.

- Я и мои единомышленники, увидев в социальных сетях обращение Секретаря регионального отделения «Единой России» Игоря Ляхова и руководителя исполкома Партии Артема Малащенкова, решили не оставаться в стороне в этот сложный период. Мы будем помогать смолянам на карантине, которые не могут выйти на улицу за продуктами и лекарствами, - рассказал активист.

Идея создать волонтерский штаб уже в Печерском сельском поселении принадлежит директору местной управляющей компании ООО «ЖЭК» Сергею Ковалю.

- Мой коллектив принимает непосредственной участие в проведении мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции. Учитывая тот факт, что Печерское сельское поселение - одно из крупнейших в Смоленском районе и на его территории проживает большое количество пожилых людей, мной и моими товарищами принято решение о создании штаба Волонтерского центра «Единой России», - отметил Сергей Коваль.

Смоляне также призывают всех неравнодушных жителей поддержать работу штабов и присоединиться к волонтерской работе.

ИСТОЧНИК KP.RU