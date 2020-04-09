В Смоленске области появился антирейтинг по палам травы
В Смоленске области появился антирейтинг по палам травы, сообщает пресс-служба регионального МЧС. С начала 2020 года в регионе более трех тысяч гектаров земли, что больше площади территории города Велижа. Пожарные расчеты выезжали на тушение 575 раз.
Больше всего палов происходит в Смоленском районе - 420, на втором месте - Рославльский - 75, в Смоленске - 70. 66 случаев зафиксировано в Починковском районе, 54 - в Руднянском, 52 - в Духовщинском и др.
Ранее пожарные при тушении травы спасли маленького зайчонка. Зверь метался из стороны в сторону, пытаясь выбраться из огненной ловушки.
ИСТОЧНИК KP.RU