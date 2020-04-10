10 Апр 2020 2020-04-10T07:14:28+03:00

По пять больных выявлено в Смоленске и Гагаринском районе, два – в Рославльском, один в Десногорске

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В Смоленской области число зараженных COVID-19 возросло до 13, сообщает Оперативный штаб. По пять больных выявлено в Смоленске и Гагаринском районе, два – в Рославльском, один в Десногорске. При этом один человек выздоровел.

При этом известно, что двое прибыли на территорию региона из других страны, где был выявлен коронавирус, остальные контактировали с ними.

Под пристальным вниманием медиков находятся 1149 смолян, у 687 наблюдение снято.

Смолян просят соблюдать самоизоляцию и без надобности не выходить из дома. По данным на 15.00 9 апреля, Индекс самоизоляции смолян составлял 2,9 балла, что говорит о том, что на улице было много людей.

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ИСТОЧНИК KP.RU