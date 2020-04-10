В Смоленске завершены поиски женщины-кондуктора
54-летняя Филиза Белякова пропала больше месяца назад
В Смоленске завершены поиски женщины-кондуктора. Фото: ПСО "Сальвар".
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В Смоленске завершены поиски женщины-кондуктора, сообщил ПСО «Сальвар». О женщине не было информации больше месяца: 3 марта она закончила работу и отправилась домой, больше смолянку никто не видел.
9 апреля поисковики сообщили, что смолянка найдена живой. Подробности случившегося не распространяются.
Тем временем, не завершены поиски Михаила Павлова, который 14 февраля выехал из Вязьмы на машине и больше не давал о себе знать. Позднее автомобиль был найден в Вяземском районе закрытым, но молодого мужчины рядом не оказалось.
ИСТОЧНИК KP.RU