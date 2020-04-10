10 Апр 2020 2020-04-10T07:26:56+03:00

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В Смоленске завершены поиски женщины-кондуктора, сообщил ПСО «Сальвар». О женщине не было информации больше месяца: 3 марта она закончила работу и отправилась домой, больше смолянку никто не видел.

9 апреля поисковики сообщили, что смолянка найдена живой. Подробности случившегося не распространяются.

Тем временем, не завершены поиски Михаила Павлова, который 14 февраля выехал из Вязьмы на машине и больше не давал о себе знать. Позднее автомобиль был найден в Вяземском районе закрытым, но молодого мужчины рядом не оказалось.

ИСТОЧНИК KP.RU