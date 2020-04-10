Стало известно новое расписание дачного автобуса в Смоленске

10 Апр 2020 2020-04-10T07:36:06+03:00

По рабочим дням транспорт делает по пять рейсов в прямом и обратном направлениях

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Стало известно новое расписание дачного автобуса №53 «пл. Желябова - Окружная дорога» в Смоленске. По информации сотрудников «Автоколонны 1308» по рабочим дням транспорт делает по пять рейсов в прямом и обратном направлениях:

Отправление от пл. Желябова:

8:55, 10:10, 12:15, 15:20, 19:20.

Отправление от Окружной дороги:

9:32, 10:45, 12:52, 16:00, 19:55.

По выходным – автобус работает в режиме «выходного дня».

Отправление от пл. Желябова:

8:20, 8:55, 9:30, 10:10, 10:40, 12:15, 12:40, 14:00, 15:20, 15:50, 17:00, 18:12, 19:20

Отправление от Окружной дороги:

8:55, 9:32, 10:05, 10:45, 11:20, 12:52, 13:13, 14:35, 16:00, 16:23, 17:35, 18:45, 19:55.

Ранее в Смоленске начался масштабный ямочный ремонт дорог. Приоритет отдан тем проезжим частям, где ходит общественный транспорт. А на ремонт межквартальных проездов выделят 150 млн рублей. В первую очередь в порядок будут приводить участки внутриквартальных проездов, ведущих к школам, детским садом и социальным учреждениям.

ИСТОЧНИК KP.RU