В Смоленске сквер Памяти героев готовят к 9 мая
Коммунальщики убрали мусор и привели в порядок постаменты стелл и звезду Вечного огня
В Смоленске сквер Памяти героев готовят к 9 мая. Фото: администрация города Смоленска.
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В Смоленске сквер Памяти героев готовят к 9 мая, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Днем 9 апреля коммунальщики убрали мусор и привели в порядок постаменты стелл. Также были подкрашены бордюры, а звезду Вечного огня очистили от копоти и нагара.
Аналогичные работы проходят в Реадовском парке. Там коммунальщики обновляют брусчатку у Кургана Бессмортия, а также меняют плитку на самом мемориале.
ИСТОЧНИК KP.RU