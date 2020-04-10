2020-04-10T07:42:15+03:00
Общество

В Смоленске сквер Памяти героев готовят к 9 мая

Коммунальщики убрали мусор и привели в порядок постаменты стелл и звезду Вечного огня
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске сквер Памяти героев готовят к 9 мая. Фото: администрация города Смоленска.В Смоленске сквер Памяти героев готовят к 9 мая. Фото: администрация города Смоленска.
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В Смоленске сквер Памяти героев готовят к 9 мая, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Днем 9 апреля коммунальщики убрали мусор и привели в порядок постаменты стелл. Также были подкрашены бордюры, а звезду Вечного огня очистили от копоти и нагара.

Аналогичные работы проходят в Реадовском парке. Там коммунальщики обновляют брусчатку у Кургана Бессмортия, а также меняют плитку на самом мемориале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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