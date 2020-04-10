10 Апр 2020 2020-04-10T08:24:58+03:00

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National Geographic показал фото горящей Смоленщины. На снимках видно, как огонь «сметает» все живое и неживое на своем пути. Местами языки пламени достигают высоты деревьев.

National Geographic показал фото горящей Смоленщины. Фото: Александр Кукринов.

Автор фотографий - Александр Кукринов. На своих работах он показал текущюю ситуацию в Угранском районе. Фотографии сделаны несколько дней назад.

Ранее «КП» составила антирейтинг по палам травы. С начала 2020 года в регионе более трех тысяч гектаров земли, что больше площади территории города Велижа. Пожарные расчеты выезжали на тушение 575 раз.

Больше всего палов происходит в Смоленском районе - 420, на втором месте - Рославльский - 75, в Смоленске - 70. 66 случаев зафиксировано в Починковском районе, 54 - в Руднянском, 52 - в Духовщинском и др.

ИСТОЧНИК KP.RU