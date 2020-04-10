10 Апр 2020 2020-04-10T09:28:25+03:00

В Смоленске на улице Николаева приступают к укладке коммуникаций. Фото: администрация Смоленска.

Изменить размер текста: A A

В Смоленске на улице Николаева приступают к укладке коммуникаций, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Коммунальшики готовятся заменить трубу канализационного коллектора. Ее диаметр составляет 400 мм, а длина 400 метров.

Также в настоящее время идет замена водопровода протяженностью более 1 километра. Работы проходят от бывшего магазина «Океан» до Камерного театра.

Для протаскивания труб используют технологию бурения: она позволяется свести к минимуму количество раскопов.

Между тем, в Смоленске начался и масштабный ямочный ремонт дорог. Приоритет отдан тем проезжим частям, где ходит общественный транспорт. А на ремонт межквартальных проездов выделят 150 млн рублей. В первую очередь в порядок будут приводить участки внутриквартальных проездов, ведущих к школам, детским садом и социальным учреждениям.

ИСТОЧНИК KP.RU