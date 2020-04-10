В Смоленске рекордными темпами строят медцентр для больных COVID-19
В Смоленске рекордными темпами строят медцентр для больных коронавирусом. Фотографию, сделанную рядом с новым объектом опубликовал смолянин Алексей Обнорский в ВКонтакте.
На кадрах видно, что на объекте завершена заливка фундамента, строители перешли к монтажу конструкций. Сдать объект планируется к 15 мая.
Ранее Министрество обороны сообщало, что в стране появятся 16 медицинских центров для больных коронавирусом. Смоленск вошел в их число. Учреждения строят не только военных, членов их семей, но и гражданских пациентов.
Стройку ведут рекордными темпами. Рабочие трудятся в три смены. По распоряжению правительства РФ на стройки выделено 8,8 млрд рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU