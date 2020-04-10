10 Апр 2020 2020-04-10T11:11:48+03:00

В Смоленске рекордными темпами строят медцентр для больных COVID-19. Фото: Алексей Обнорский, ВКонтакте.

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В Смоленске рекордными темпами строят медцентр для больных коронавирусом. Фотографию, сделанную рядом с новым объектом опубликовал смолянин Алексей Обнорский в ВКонтакте.

На кадрах видно, что на объекте завершена заливка фундамента, строители перешли к монтажу конструкций. Сдать объект планируется к 15 мая.

Ранее Министрество обороны сообщало, что в стране появятся 16 медицинских центров для больных коронавирусом. Смоленск вошел в их число. Учреждения строят не только военных, членов их семей, но и гражданских пациентов.

Стройку ведут рекордными темпами. Рабочие трудятся в три смены. По распоряжению правительства РФ на стройки выделено 8,8 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU