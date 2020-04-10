10 Апр 2020 2020-04-10T11:24:10+03:00

В Смоленском регионе МЖД не зарегистрировано ни одного ДТП на переездах. Фото: пресс-служба МЖД.

Свести к нулю количество происшествий удалось благодаря комплексу мероприятий – от ремонта переездов до разъяснительной работы

Изменить размер текста: A A

В январе - марте текущего года на переездах Смоленского региона Московской железной дороги не зарегистрировано ни одного столкновения поездов с автомобилями (в 2019 – 0, в 2018 – 2), сообщает пресс-служба МЖД.

Для обеспечения безопасности и снижения дорожно-транспортных происшествий на переездах железнодорожники постоянно проводят комплексные мероприятия: капитальный и текущий ремонт переездов, оборудование дополнительными устройствами безопасности, а также разъяснительную работу.

Так, с начала года в Смоленском регионе МЖД проинструктировано порядка свыше 900 водителей на автопредприятиях и в автошколах, выдано более 800 памяток.

В 2020 году запланировано провести текущий ремонт 45 и капитальный ремонт одного железнодорожного переезда, включая асфальтировку участков автодорог в зоне ответственности ОАО «РЖД», где будет уложено 923 тонны асфальта.

Московская железная дорога призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения – их нарушение опасно не только для вашего здоровья и жизни, но и создает угрозу для пассажиров железнодорожного транспорта и членов локомотивных бригад.

ИСТОЧНИК KP.RU