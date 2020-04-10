10 Апр 2020 2020-04-10T12:46:17+03:00

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В Смоленской области появились новые данные по заболевшим COVID-19. По данным на 10 апреля, в регионе заболевшими остаются 13 человек, при этом один человек выздоровел.

Один из заболевших находится в Десногорске, два в Рославле, пять в Гагарине и столько же в столице регионе. Также известно, что двое из заболевших - дети.

Кроме того, как сообщалось ранее, на территорию региона вирус привезли два человека, остальные заразились от них.

Сегодня под наблюдением врачей находится 1213 человек, из них 1137 в режиме самоизоляции, 76 в больницах. С 751 человека, ранее улетавших в другие страны неблагополучные по COVID-19, медицинское наблюдение снято.

Также отмечается, что в регионе взяли 2595 тестов на коронавирус. Исследования проводятся в трех лабораториях.

Ранее "КП" писала, что в Смоленске рекордными темпами строят медцентр для больных коронавирусом. На объекте завершена заливка фундамента, строители перешли к монтажу конструкций. Сдать объект планируется к 15 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU