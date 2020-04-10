10 Апр 2020 2020-04-10T14:09:44+03:00

В Смоленске на улице Кутузова обновят асфальт и тротуары. Фото: администрация города Смоленска.

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В Смоленске на улице Кутузова обновят асфальт и тротуары, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Рабочим предстоит отремонтировать более 2,2 км дороги.

В настоящее время все силы брошены на ремонт тротуаров: идет установка бордюрного камня и выравнивание дорожек. После майских праздников планируется приступить к обновлению асфальта на проезжей части.

Кроме того, в городе дан старт масштабному ямочному ремонту дорог. А на улице Николаева вот-вот начнут менять коммуникации. Разрывать дорогу сильно не будут: для протаскивания труб используют технологию бурения.

ИСТОЧНИК KP.RU