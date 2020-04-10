В Смоленске на улице Кутузова обновят асфальт и тротуары
В Смоленске на улице Кутузова обновят асфальт и тротуары, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Рабочим предстоит отремонтировать более 2,2 км дороги.
В настоящее время все силы брошены на ремонт тротуаров: идет установка бордюрного камня и выравнивание дорожек. После майских праздников планируется приступить к обновлению асфальта на проезжей части.
Кроме того, в городе дан старт масштабному ямочному ремонту дорог. А на улице Николаева вот-вот начнут менять коммуникации. Разрывать дорогу сильно не будут: для протаскивания труб используют технологию бурения.
ИСТОЧНИК KP.RU