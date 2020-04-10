Смолян-пассажиров поездов будут рассаживать с соблюдением дистанции

10 Апр 2020 2020-04-10T16:05:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Для пассажиров, планирующих поездку до 30 апреля включительно, проездные документы на поезда дальнего следования, включая скоростные поезда «Ласточка», «Стриж» и высокоскоростные поезда «Сапсан», будут оформляться с использованием новой схемы рассадки в вагонах, сообщает пресс-служба МЖД. Изменения носят временный характер и направлены, в первую очередь, на меры предосторожности во время пандемии по коронавирусу.

Представители компании отмечают, что в купе разрешено проезжать не более двух человек в купе, в плацкартном вагоне – не более трех на отсек. На семьи новые правила не распространяются.

- При оформлении проездных в вагоны с местами для сидения схема рассадки пассажиров зависит от их конфигурации – 2+2 или 3+2. В двухместном ряду пассажир занимает место у окна, а в трехместном – один пассажир у окна и один – у прохода (средний ряд остается свободным). Отметим, что для пассажиров, путешествующих семьей, проводником вагона будет предоставлена возможность разместиться на соседних сиденьях, - говорят сотрудники пресс-службы. - Если билеты были приобретены пассажирами до введения новой схемы рассадки, то они занимают места согласно документу.

Ранее «КП» сообщала новые данные по заболевшим COVID-19. По данным на 10 апреля, в регионе инфицированы 13 человек, при этом один человек выздоровел и уже выписан из больницы. Один из заболевших находится в Десногорске, два в Рославле, пять в Гагарине и столько же в столице регионе. Также известно, что двое из заболевших - дети. Кроме того, как сообщалось ранее, на территорию региона вирус привезли два человека, остальные заразились от них.

ИСТОЧНИК KP.RU