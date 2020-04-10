В Смоленске перекроют одну сторону улицы Николаева
В Смоленске перекроют одну сторону улицы Николаева: с 13 апреля автомобилисты не смогут проехать участок от проспекта Гагарина до улицы Багратиона по дороге, прилегающей к ТЦ «Центрум». В настоящее время закрыт проезд от Краснинского рынка до поворота на Багратиона.
По словам сотрудников городской администрации, транспорт будет курсировать через улицу Кирова. Изменения в организации движения продлятся до 13 мая.
Ранее "КП" писала, что рабочие готовятся к прокладке подземных коммуникаций. Принято решение не перекапывать полностью улицу, чтобы проложить трубы, а прибегнуть к технологии бурения.
ИСТОЧНИК KP.RU