10 Апр 2020 2020-04-10T17:35:25+03:00

С 13 апреля автомобилисты не смогут проехать участок от проспекта Гагарина до улицы Багратиона по дороге, прилегающей к ТЦ «Центрум»

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В Смоленске перекроют одну сторону улицы Николаева: с 13 апреля автомобилисты не смогут проехать участок от проспекта Гагарина до улицы Багратиона по дороге, прилегающей к ТЦ «Центрум». В настоящее время закрыт проезд от Краснинского рынка до поворота на Багратиона.

По словам сотрудников городской администрации, транспорт будет курсировать через улицу Кирова. Изменения в организации движения продлятся до 13 мая.

Ранее "КП" писала, что рабочие готовятся к прокладке подземных коммуникаций. Принято решение не перекапывать полностью улицу, чтобы проложить трубы, а прибегнуть к технологии бурения.

ИСТОЧНИК KP.RU