В Смоленской области начали работать гостиницы
В Смоленской области начали работать гостиницы. Указом губернатора Алексея Островского в регионе расширился перечень организаций, которые могут приступить к работе после самоизоляции из-за коронавируса. Документ был подписан накануне днем, 10 апреля.
Ограничительные меры по-прежнему действуют в отношении высших и средних образовательных учреждений, детских садов, организаций, обеспечивающих спортивную, досуговую и развлекательную деятельность. Их деятельность запрещена до 30 апреля.
С текстом документа можно ознакомиться здесь.
По последним данным из Оперштаба, в регионе зафиксировано 17 случаев заражения COVID-19, из них восемь приходится на Смоленск. Известно, что туристы завезли вирус из Турции и Вьетнама.
ИСТОЧНИК KP.RU