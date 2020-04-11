11 Апр 2020 2020-04-11T10:43:56+03:00

Указом губернатора Алексея Островского в регионе расширился перечень организаций, которые могут приступить к работе после самоизоляции из-за коронавируса

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В Смоленской области начали работать гостиницы. Указом губернатора Алексея Островского в регионе расширился перечень организаций, которые могут приступить к работе после самоизоляции из-за коронавируса. Документ был подписан накануне днем, 10 апреля.

Ограничительные меры по-прежнему действуют в отношении высших и средних образовательных учреждений, детских садов, организаций, обеспечивающих спортивную, досуговую и развлекательную деятельность. Их деятельность запрещена до 30 апреля.

С текстом документа можно ознакомиться здесь.

По последним данным из Оперштаба, в регионе зафиксировано 17 случаев заражения COVID-19, из них восемь приходится на Смоленск. Известно, что туристы завезли вирус из Турции и Вьетнама.

ИСТОЧНИК KP.RU