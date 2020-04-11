11 Апр 2020 2020-04-11T10:57:00+03:00

В Смоленске изменится расписание 5 автобусов. Фото: из архива администрации Смоленска.

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В Смоленске изменится расписание пяти автобусов, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Муниципальный транспорт увеличит количество рейсов и изменит маршрут движения.

С 13 апреля 22-й «ул. Автозаводская – 8-й мкр. (Киселевка)» в 07.00 будет проезжать через заводы в прямом и обратном направлении.

23-й «Железнодорожный вокзал – Киевский пер. – Электроламповый завод» в рабочие дни выполнит три рейса с отправлением от ж/д вокзала в 07.00, 13.10, 16.10 и три рейса от электролампового завода с отправлением в 07.50, 13.58, 17.05.

Также в рабочие дни 24-й автобус «пл. Победы – ТЭЦ-2» будет курсировать через заводы и приде.жится следующего расписания: отправление с пл. Победы в 07.25, 08.27, 09.35, 11.45, 12.45, 15.40, 16.42, 17.32, 18.45; от ТЭЦ-2 - 06.57, 07.53, 09.00, 10.18, 12.12, 13.15, 16.10, 16.50, 18.10, 19.15.

На 50-м «пос. Вишенки – ул. Велижская» вводится дополнительный график, время отправления с ул. Велижская - 06.45, 8.45, 12.08, 15.47, 17.45; пос. Вишенки - 07.45, 11.20, 14.55, 16.45.

А 53-й «пл.Желябова - Окружная дорога» с понедельника по воскресенье будет работать по графику выходного дня.

Ранее в Смоленске начался масштабный ямочный ремонт дорог. Приоритет отдан тем проезжим частям, где ходит общественный транспорт. А на ремонт межквартальных проездов выделят 150 млн рублей. В первую очередь в порядок будут приводить участки внутриквартальных проездов, ведущих к школам, детским садом и социальным учреждениям.

ИСТОЧНИК KP.RU