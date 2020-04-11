2020-04-11T16:44:35+03:00
Происшествия

В Смоленске умер мужчина с коронавирусом

Житель столицы региона заразился от другого человека, будучи в Москве
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске умер мужчина с коронавирусом. Фото: pixabay.com.В Смоленске умер мужчина с коронавирусом. Фото: pixabay.com.
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В Смоленске умер мужчина с коронавирусом. Представители регионального Оеративного штаба отмечают, что житель столицы региона заразился другого человека, когда был в Москве. В Смоленск мужчина приехал уже больным, а через некоторое время его в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

- Несмотря на проводимую терапию состояние пациента оставалось тяжелым, ситуацию усугубило то, что у заболевшего были хронические заболевания, - сообщают представители Роспотребнадзора.

Между тем, по данным на 11 апреля, COVID-19 в регионе диагностирован у 17 человек, из них один человек - женщина, посетившая Турцию - уже выписана из больницы.

Пять инфицированых госпитализированы в Гагаринском районе, два – в Рославльском, восемь – в Смоленске и по одному в Ярцеве и Десногорске. А с подозрением на коронавирус в больницах находятся 76 человек.

Тем временем, в Смоленске рекордными темпами строят медцентр для больных коронавирусом. На объекте завершена заливка фундамента, строители перешли к монтажу конструкций. Сдать объект планируется к 15 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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