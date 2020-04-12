2020-04-12T08:45:25+03:00
Происшествия

В Вязьме собаку хотят усыпить из-за его шалостей

Неравнодушные вязьмичи пытаются спасти животное от смерти и ищут новый дом
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Вязьме собаку хотят усыпить из-за его шалостей. Фото: ВКонтакте.В Вязьме собаку хотят усыпить из-за его шалостей. Фото: ВКонтакте.
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В Вязьме собаку хотят усыпить из-за его шалостей: животное привели на усыпление из-за того, что он «давит кур». Но в последний момент процедуру решили отложить на несколько дней, чтобы попытаться найти дворняге новых хозяев.

- Через 3 дня держать не смогут люди и придётся усыпить. Давайте пристроим малышку, - написали неравнодушные вязбмичи в паблике «Приют для собак «Дом добра» в г.Вязьма» ВКонтакте.

Если вам приглянулся этот малыш и вы давно мечтали о верном друге, звоните по телефону - +79043638224.

ИСТОЧНИК KP.RU

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