13 Апр 2020 2020-04-13T07:36:26+03:00

В Вязьме в доме престарелых у 86 человек заподозрили коронавирус. Фото: pixabay.com.

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В интернате для престарелых и инвалидов в Вязьме у 86 человек заподозрили коронавирус, сообщает пресс-служба областной администрации. У одного диагноз подтвержден. Все потенциально заразившиеся изолированы друг от друга и в настоящее время чувствуют себя хорошо.

В администрации региона отмечают, что учреждение полностью закрыто на карантин. Питание для постояльцев будут готовить вне посещений и привозить в одноразовой посуде.

Также решением губернатора Алексея Островского в Вязьму закрыт въезд и выезд. На подъездах появятся блокпосты. Пересекать территорию могут только врачи, полицейские, пожарные, и другие службы, обеспечивающие жизнедеятельность. Но, если у кого-то, из въезжавших будут диагностированы признаки простуды, человека отправят на карантин в ближайшее учреждение.

По данным на 14.00 12 апреля COVID-19 зарегистрирован у 21 жителя региона. Из них 11 случаев инфицирования приходится на Смоленск.

ИСТОЧНИК KP.RU