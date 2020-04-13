13 Апр 2020 2020-04-13T07:52:38+03:00

Мошенники сообщают людям, что те контактировали с зараженными и настаивают на проведении платного теста

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Смолян предупреждают о фейковых тестах на коронавирус: в последние дни неизвестные стали звонить и сообщать людям, что те якобы контактировали с заражённым коронавирусом и сейчас приедут специалисты для проведения платного анализа. После получения денег мошенники перестают выходить на связь, сообщает Оперативный штаб.

Людям звонят и якобы от имени работников городских поликлиник, чтобы сообщить о серьёзных проблемах по результатам анализов. И жертвы, опасаясь за своё здоровье, соглашаются на покупку дорогостоящих лекарств.

Также есть данные, что жители Смоленска получали на телефон уведомление, в котором их просили перевести 4000 тысячи рублей за нарушение карантина, иначе в отношении него будет возбуждено уголовное дело.

Жителей региона просят не идти на поводу и преступников и быть внимательными в общении с ними.

Телефон «горячей линии» по коронавирусной инфекции - 8 (4812) 27-10-95.

ИСТОЧНИК KP.RU