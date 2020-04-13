2020-04-13T08:03:24+03:00
Происшествия

В Смоленске временно закрыто движение трамваев с Киселевки в центр

На путях произошло ДТП
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске временно закрыто движение трамваев с Киселевки в центр. Фото: ВКонтакте.В Смоленске временно закрыто движение трамваев с Киселевки в центр. Фото: ВКонтакте.
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В Смоленске временно закрыто движение трамваев с Киселевки в центр, сообщает паблик «Смоленский транспорт» ВКонтакте. На путях в районе ТРЦ «Макси» произошло ДТП.

Две легковушки столкнулись в районе 08.00. Машины получили незначительные повреждения.

Ранее стало известно, что в Смоленске изменится расписание 5 автобусов. Муниципальный транспорт увеличит количество рейсов и изменит маршрут движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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