13 Апр 2020 2020-04-13T08:03:24+03:00

В Смоленске временно закрыто движение трамваев с Киселевки в центр. Фото: ВКонтакте.

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В Смоленске временно закрыто движение трамваев с Киселевки в центр, сообщает паблик «Смоленский транспорт» ВКонтакте. На путях в районе ТРЦ «Макси» произошло ДТП.

Две легковушки столкнулись в районе 08.00. Машины получили незначительные повреждения.

Ранее стало известно, что в Смоленске изменится расписание 5 автобусов. Муниципальный транспорт увеличит количество рейсов и изменит маршрут движения.

ИСТОЧНИК KP.RU