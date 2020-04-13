Певец из Смоленска вышел в финал музыкального шоу
22-лентий Егор Цыганков принял участие в реалити-блокбастере на канале МузТВ «Место под солнцем»
Певец из Смоленска вышел в финал музыкального шоу. Фото: Егор Цыганков, ВКонтакте.
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Певец из Смоленска вышел в финал музыкального шоу: 22-лентий Егор Цыганков принял участие в реалити-блокбастере на канале МузТВ «Место под солнцем».
В итоговый тур вышли три пары исполнителей. Победитель будет определён по итогам зрительского голосования.
Ранее невеста из Вязьмы снова снялась в шоу на Первом канале. Ирина Состина рассказала, как сложилась ее жизнь и дочери после программы «Давай поженимся».
ИСТОЧНИК KP.RU