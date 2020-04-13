2020-04-13T08:15:02+03:00
Общество

Певец из Смоленска вышел в финал музыкального шоу

22-лентий Егор Цыганков принял участие в реалити-блокбастере на канале МузТВ «Место под солнцем»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Певец из Смоленска вышел в финал музыкального шоу. Фото: Егор Цыганков, ВКонтакте.Певец из Смоленска вышел в финал музыкального шоу. Фото: Егор Цыганков, ВКонтакте.
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Певец из Смоленска вышел в финал музыкального шоу: 22-лентий Егор Цыганков принял участие в реалити-блокбастере на канале МузТВ «Место под солнцем».

В итоговый тур вышли три пары исполнителей. Победитель будет определён по итогам зрительского голосования.

Ранее невеста из Вязьмы снова снялась в шоу на Первом канале. Ирина Состина рассказала, как сложилась ее жизнь и дочери после программы «Давай поженимся».

ИСТОЧНИК KP.RU

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