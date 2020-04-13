Под Смоленском иномарка врезалась в дерево
Пострадавшие госпитализированы в больницу
Под Смоленском иномарка врезалась в дерево. Фото: 67.mchs.gov.ru.
Изменить размер текста:
Под Смоленском «Фольцваген» врезался в дерево, сообщает пресс-служба регионального МЧС. ДТП произошло в 23.48 12 апреля в районе деревни Первитино Гагаринского района.
- На место случившегося выезжала автоцистерна 21-й пожарной части. В ДТП имеются пострадавшие, после оказания первой помощи они были госпитализированы в больницу, - сообщили в МЧС.
Ранее на Киселевке из-за ДТП было прекращено движение трамваев в сторону центра.
ИСТОЧНИК KP.RU