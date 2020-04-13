2020-04-13T08:30:56+03:00
Происшествия

Под Смоленском иномарка врезалась в дерево

Пострадавшие госпитализированы в больницу
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Под Смоленском иномарка врезалась в дерево. Фото: 67.mchs.gov.ru.Под Смоленском иномарка врезалась в дерево. Фото: 67.mchs.gov.ru.
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Под Смоленском «Фольцваген» врезался в дерево, сообщает пресс-служба регионального МЧС. ДТП произошло в 23.48 12 апреля в районе деревни Первитино Гагаринского района.

- На место случившегося выезжала автоцистерна 21-й пожарной части. В ДТП имеются пострадавшие, после оказания первой помощи они были госпитализированы в больницу, - сообщили в МЧС.

Ранее на Киселевке из-за ДТП было прекращено движение трамваев в сторону центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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