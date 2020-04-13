13 Апр 2020 2020-04-13T09:38:40+03:00

59 лет назад наш легендарный земляк Юрий Гагарин стал первым человеком, который совершил полет в космос

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В Смоленской области перенесли мероприятия ко Дню космонавтики. Напомним, 59 лет назад 12 апреля наш легендарный земляк Юрий Гагарин стал первым человеком, который совершил полет в космос.

Ежегодно на Смоленщине проходят торжества, приуроченные к этой дате. Однако в этом году из-за неблагополучной обстановки по COVID-19, общественные, спортивные и развлекательные мероприятия перенесены на неопределённый срок.

В праздник лишь возложили цветы к памятнику космонавта и мемориалам города.

Ранее "КП" писала, что в Гагарине появится «космический» парк развлечений. Разместить объект планируют около дороги в деревню Клушино, где находится малая родина первого космонавта.

ИСТОЧНИК KP.RU