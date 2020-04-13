13 Апр 2020 2020-04-13T11:18:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Из-за коронавируса отменяют «Ласточку» «Москва-Смоленск», сообщает пресс-служба РЖД. Скоростной поезд №731/732 прекращает сообщение с 15 апреля.

Также ряд изменений произойдет и в начале мая. Поезд №211/212 с сообщением «Москва – Минск – Смоленск» отменяется отправлением из Москвы 8 мая, из Минска – 10 мая; №224 «Смоленск-Москва» отменен 5 и 11 мая; №229/230 «Смоленск – Санкт-Петербург» отменяется из Смоленска 30 апреля, 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12 мая, из Санкт-Петербурга – 30 апреля, 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 13 мая. С изменениями в расписании можно ознакомиться здесь.

Ранее «КП» писала, что в Колодне будет закрыт железнодорожный переезд. Несколько дней автомобилистам придется ездить в объезд через Московское шоссе и деревню Соколья Гора.

ИСТОЧНИК KP.RU