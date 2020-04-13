13 Апр 2020 2020-04-13T12:33:44+03:00

Ребенок сутки не выходит на связь с родными

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В Смоленске пропал 13-летний школьник Егор Поляков. Ориентировку на поиск опубликовал ПСО «Сальвар». Ребенок сутки не выходит на связь с родными: днем в воскресенье, 12 апреля, он вышел из дома по улице Рыленкова и не вернулся.

Мальчик может быть одет в красную куртку с капюшоном, темно-синие спортивные штаны и серо-синие кроссовки. Особые примеры в ориентировки ниже.

В Смоленске пропал 13-летний школьник. Фото: ПСО "Сальвар".

Ранее в Смоленске завершились поиски женщины-кондуктора. О 54-летней Филизе Беляковой не было информации больше месяца: 3 марта она закончила работу и отправилась домой. К счастью, женщину удалось найти живой.

ИСТОЧНИК KP.RU