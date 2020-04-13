В Смоленске пропал 13-летний школьник
В Смоленске пропал 13-летний школьник Егор Поляков. Ориентировку на поиск опубликовал ПСО «Сальвар». Ребенок сутки не выходит на связь с родными: днем в воскресенье, 12 апреля, он вышел из дома по улице Рыленкова и не вернулся.
Мальчик может быть одет в красную куртку с капюшоном, темно-синие спортивные штаны и серо-синие кроссовки. Особые примеры в ориентировки ниже.
В Смоленске пропал 13-летний школьник. Фото: ПСО "Сальвар".
Ранее в Смоленске завершились поиски женщины-кондуктора. О 54-летней Филизе Беляковой не было информации больше месяца: 3 марта она закончила работу и отправилась домой. К счастью, женщину удалось найти живой.
ИСТОЧНИК KP.RU