13 Апр 2020 2020-04-13T14:11:56+03:00

Школьник сутки не выходил на связь с родными

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В Смоленске окончены поиски 13-летнего ребенка. Школьник сутки не выходил на связь с родными. Ранее ориентировку на поиск опубликовал ПСО «Сальвар».

Спустя час поступила информация, что ребенок найден живым. О том, что произошло и почему мальчик не ночевал дома, не сообщается.

Ранее также благополучно завершились поиски женщины-кондуктора. О 54-летней Филизе Беляковой не было информации больше месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU