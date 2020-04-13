В Смоленске окончены поиски 13-летнего ребенка
Школьник сутки не выходил на связь с родными
В Смоленске окончены поиски 13-летнего ребенка. Фото: ПСО "Сальвар".
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В Смоленске окончены поиски 13-летнего ребенка. Школьник сутки не выходил на связь с родными. Ранее ориентировку на поиск опубликовал ПСО «Сальвар».
Спустя час поступила информация, что ребенок найден живым. О том, что произошло и почему мальчик не ночевал дома, не сообщается.
Ранее также благополучно завершились поиски женщины-кондуктора. О 54-летней Филизе Беляковой не было информации больше месяца.
ИСТОЧНИК KP.RU