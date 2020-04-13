2020-04-13T14:31:15+03:00
Общество

В Смоленске продолжают дезинфицировать улицы и подъезды

Меры профилактики направлены на борьбу с коронавирусом
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске продолжают дезинфицировать улицы и подъезды. Фото: администрация города Смоленска.В Смоленске продолжают дезинфицировать улицы и подъезды. Фото: администрация города Смоленска.
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В Смоленске продолжают дезинфицировать улицы, остановки, скверы, парки, подъезды, общественный транспорт и др, сообщает городская администрация. Меры профилактики направлены на борьбу с коронавирусом. Уборка проходит в ежедневном и усиленном режиме.

Отмечается, что общественные зоны активно дезинфицируются из-за того, что многие жители столицы региона не соблюдают режим самоизоляции и продолжают гулять с свободное от работы время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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