В Смоленске продолжают дезинфицировать улицы и подъезды

13 Апр 2020 2020-04-13T14:31:15+03:00

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В Смоленске продолжают дезинфицировать улицы, остановки, скверы, парки, подъезды, общественный транспорт и др, сообщает городская администрация. Меры профилактики направлены на борьбу с коронавирусом. Уборка проходит в ежедневном и усиленном режиме.

Отмечается, что общественные зоны активно дезинфицируются из-за того, что многие жители столицы региона не соблюдают режим самоизоляции и продолжают гулять с свободное от работы время.

ИСТОЧНИК KP.RU