В Смоленске продолжают дезинфицировать улицы и подъезды
Меры профилактики направлены на борьбу с коронавирусом
В Смоленске продолжают дезинфицировать улицы и подъезды. Фото: администрация города Смоленска.
Изменить размер текста:
В Смоленске продолжают дезинфицировать улицы, остановки, скверы, парки, подъезды, общественный транспорт и др, сообщает городская администрация. Меры профилактики направлены на борьбу с коронавирусом. Уборка проходит в ежедневном и усиленном режиме.
Отмечается, что общественные зоны активно дезинфицируются из-за того, что многие жители столицы региона не соблюдают режим самоизоляции и продолжают гулять с свободное от работы время.
ИСТОЧНИК KP.RU