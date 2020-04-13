В Смоленске мужчина напал на ребенка, чтобы ограбить
В Смоленске мужчина напал на ребенка, чтобы ограбить, сообщает официальный представитель регионального следкома Наталья Зуева. Инцидент произошел 14 февраля на улице Нормандия – Неман.
25-летний мужчина подошел к ребенку и потребовал у него деньги, а когда получил отказ, замахнулся кулаком. Перепуганный мальчишка отдал 240 рублей и мобильный телефон и закричал.
- Злоумышленник, осознавая, что его действия были замечены третьими лицами и не желая быть привлеченным к уголовной ответственности, вернул мобильный телефон подростку, после чего с места совершения преступления скрылся, - сообщила представитель СКР.
Подозреваемого задержали через три дня по месту его жительства. Уголовное дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU