13 Апр 2020 2020-04-13T14:44:19+03:00

В Смоленске мужчина напал на ребенка, чтобы ограбить. Фото: Следственный комитет России.

Мальчик, испугавшись что его побьют, отдал 240 рублей и мобильный телефон

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В Смоленске мужчина напал на ребенка, чтобы ограбить, сообщает официальный представитель регионального следкома Наталья Зуева. Инцидент произошел 14 февраля на улице Нормандия – Неман.

25-летний мужчина подошел к ребенку и потребовал у него деньги, а когда получил отказ, замахнулся кулаком. Перепуганный мальчишка отдал 240 рублей и мобильный телефон и закричал.

- Злоумышленник, осознавая, что его действия были замечены третьими лицами и не желая быть привлеченным к уголовной ответственности, вернул мобильный телефон подростку, после чего с места совершения преступления скрылся, - сообщила представитель СКР.

Подозреваемого задержали через три дня по месту его жительства. Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU