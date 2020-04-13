2020-04-13T15:13:18+03:00
Происшествия

В Смоленске обновили информацию по больным COVID-19

Инфекцией заразился 21 человек
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске обновили информацию по больным COVID-19. Фото: из архива администрации Смоленской области.В Смоленске обновили информацию по больным COVID-19. Фото: из архива администрации Смоленской области.
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В Смоленске обновили информацию по больным COVID-19. По данным на 12.00 13 апреля, инфекцией заразился 21 человек, из них один человек умер и один выздоровел.

Отмечается, что 11 больных госпитализированы в Смоленске, пять – в Гагаринском районе, два – в Рославльском, по одному в Ярцеве, Десногорске и Вязьме. К слову в последнем муниципальном образовании инфекцию подозревают у 86 человек. Все они самоизолированы в интернате для престарелых и инвалидов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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