Смоленский губернатор уволил главу Вяземской ЦРБ и зама депздрава
Смоленский губернатор уволил главу Вяземской ЦРБ и заместителя департамента по здравоохранению. Причиной послужила низкая эффективность при исполнении должностных обязанностей.
- Это следует воспринимать как сигнал руководителям других районных больниц, - сказал Алексей Островский на заседании Оперативного штаба по организации и проведению мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
Напомним, первый заместитель руководителя Департамента по здравоохранению Кристина Рябкова во время ограничительных мероприятий находилась в отпуске за границей.
Ранее смоленский губернатор уволил своего заместителя Оксану Лободу. В ее ведении была работа департамента по здравоохранению и соцзащите.
ИСТОЧНИК KP.RU