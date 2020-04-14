2020-04-14T07:34:37+03:00
Общество

Смоленский губернатор уволил главу Вяземской ЦРБ и зама депздрава

Алексей Островский остался недоволен эффективностью исполнения обязанностей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоленский губернатор уволил главу Вяземской ЦРБ и зама депздрава. Фото: из архива издания.Смоленский губернатор уволил главу Вяземской ЦРБ и зама депздрава. Фото: из архива издания.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоленский губернатор уволил главу Вяземской ЦРБ и заместителя департамента по здравоохранению. Причиной послужила низкая эффективность при исполнении должностных обязанностей.

- Это следует воспринимать как сигнал руководителям других районных больниц, - сказал Алексей Островский на заседании Оперативного штаба по организации и проведению мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, первый заместитель руководителя Департамента по здравоохранению Кристина Рябкова во время ограничительных мероприятий находилась в отпуске за границей.

Ранее смоленский губернатор уволил своего заместителя Оксану Лободу. В ее ведении была работа департамента по здравоохранению и соцзащите.

ИСТОЧНИК KP.RU

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