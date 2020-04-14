2020-04-14T07:45:48+03:00
Общество

Индекс самоизоляции людей упал до критической отметки в Смоленске

Жители столицы региона все чаще выходят на улицу во время режима самоизоляции
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Индекс самоизоляции людей упал до критической отметки в Смоленске. Фото: из архива администрации города Смоленска.Индекс самоизоляции людей упал до критической отметки в Смоленске. Фото: из архива администрации города Смоленска.
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Индекс самоизоляции упал до критической отметки в Смоленске. Днем в рабочие дни он составляет менее двух баллов, что говорит о том, что в городе много людей.

Между тем в городе действуют режим самоизоляции. Жителей столицы региона просят не выходить из дома без надобности. Отменено проведение развлекательных и спортивных мероприятий, закрыты вузы и школы. Ранее митрополит Исидор рекомендовал воздержаться от посещения церквей на Пасху.

В регионе зафиксирован 21 заболевший коронавирусной инфекцией, 8 человек находятся в больнице в Смоленске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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