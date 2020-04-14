14 Апр 2020 2020-04-14T07:56:55+03:00

Первый заразившийся инфекцией госпитализирован в 1-ю Клиническую больницу, часть пациентов с подозрением на COVID-19 переведены в Вяземскую ЦРБ

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Стало известно о здоровье пациентов дома-интерната в Вязьме: мужчина, у которого первым подтвердили коронавирус, в настоящее время находится в Клинической больнице на Покровке. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. Другие работники и постояльцы социального учреждения, у которых подозревают COVID-19 отправлены в инфекционный корпус Вяземской ЦРБ. Параллельно в больнице идет работа по подключению коек к кислородной подводке.

- На данный момент тестирование на заражение прошли 306 человек, в их числе – как проживающие в доме-интернате, так и персонал. Эта работа продолжается, - сообщила замгубернатора Полина Хомайко. - Круг лиц, с которыми могли контактировать работники учреждения, достаточно широк. Определен перечень организаций, с которыми сотрудничал дом-интернат, с их руководством проведена соответствующая разъяснительная работа, персонал данных учреждений будет придерживаться режима самоизоляции, также у них будут взяты анализы на COVID-19.

Что касается самого интерната, то сейчас все проживающие разделены на две зоны. Еду в учреждение ранее начали доставлять в одноразовой посуде. В городе началась масштабная дезинфекция улиц, въезд в город закрыт.

ИСТОЧНИК KP.RU