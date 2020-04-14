В Смоленске предприниматели получили кредитные каникулы
В Смоленске предприниматели получили кредитные каникулы, сообщил заместитель губернатора – начальник Департамента имущественных и земельных отношений Алексей Гусев. Реструктурировано 65 кредитных договоров, каникулы предоставлены 14 клиентам.
- Что касается предоставления отсрочки по кредитным платежам для физических лиц, банки выразили готовность к обработке большого объема обращений граждан об изменении условий кредитного договора в связи со снижением дохода, возникшим в результате распространения коронавирусной инфекции, - отметил замгубернатора.
Ранее «КП» писала, что в Смоленске за время введения ограничительных мер из-за пандемии на «горячую линию» обратилось более 500 предпринимателей. Бизнесмены интересуются льготным кредитованием и мерами господдержки. Часть участников рынка перешла на дистанционный формат работы и ищет возможности поддержания бизнеса в новых условиях.
ИСТОЧНИК KP.RU