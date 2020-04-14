14 Апр 2020 2020-04-14T08:12:07+03:00

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В Смоленске предприниматели получили кредитные каникулы, сообщил заместитель губернатора – начальник Департамента имущественных и земельных отношений Алексей Гусев. Реструктурировано 65 кредитных договоров, каникулы предоставлены 14 клиентам.

- Что касается предоставления отсрочки по кредитным платежам для физических лиц, банки выразили готовность к обработке большого объема обращений граждан об изменении условий кредитного договора в связи со снижением дохода, возникшим в результате распространения коронавирусной инфекции, - отметил замгубернатора.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске за время введения ограничительных мер из-за пандемии на «горячую линию» обратилось более 500 предпринимателей. Бизнесмены интересуются льготным кредитованием и мерами господдержки. Часть участников рынка перешла на дистанционный формат работы и ищет возможности поддержания бизнеса в новых условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU