14 Апр 2020 2020-04-14T09:19:46+03:00

Смоленская академия спорта отмечает юбилей. Фото: из архива администрации г. Смоленска.

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Смоленская академия спорта отмечает юбилей - СГАФКСТ исполнилось 90 лет, сообщает «Комсомольская правда» – Смоленск».

В далеком 1930 году учреждение начинало работу будучи техникумом физической культуры, а к 1950-му стало институтом физической культуры. На 2005 год приходится новый виток развития - Смоленскому государственному институту физической культуры присвоен статус «академия».

Смоленская академия спорта отмечает юбилей. Фото: из архива администрации г. Смоленска.

За годы работы институт подготовил более 10 тысяч специалистов, 531 из них получили дипломы с отличием, 47 выпускникам присвоено звание заслуженного тренера, 12 стали заслуженными мастерами спорта, 4 носят звание почётного мастера спорта, 34 мастера спорта международного класса и 494 мастера спорта.

Ранее – в апреле 2020 года – 100 лет со дня основания отметил Смоленский государственный медицинский университет.

ИСТОЧНИК KP.RU