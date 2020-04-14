Помощь волонтеров Московской железной дороги получили сотни пенсионеров на самоизоляции

14 Апр 2020 2020-04-14T11:03:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой на МЖД организована работа штабов помощи неработающим пенсионерам железнодорожного транспорта, находящимся в режиме самоизоляции, сообщает пресс-служба компании.

С целью наибольшего охвата пенсионеров на Московской железной дороге создано 18 штабов в Москве, Московской, Тульской, Смоленской, Брянской, Курской, Орловской областях. Число волонтеров из числа представителей Актива молодежи постоянно растет.

В настоящее время в волонтерский отряд Московской железной дороги насчитывает более 150 железнодорожников из актива молодежи МЖД. Все они в рамках программ «Мы вместе» прошли соответствующее обучение и имеют пропуска волонтеров. Осуществляя помощь находящимся на самоизоляции пенсионерам, они строго следуют требования безопасности: надевают маски и перчатки, пакеты с продуктами оставляют у дверей.

Молодые работники МЖД выполняют просьбы по доставке продуктов и предметов первой необходимости, медикаментов помогают в решении других бытовых вопросов. Очень востребована морально-психологическая поддержка, которую оказывают психологи МЖД по телефону.

Кроме того, на базе МЖД создан единый контактный центр, который ведет информирование пенсионеров о возможности обратиться за поддержкой на единую горячую линию общероссийской акции «Мы вместе» (8-800-200-34-11), а также осуществляет прием заявок на необходимую помощь, которую оказывают волонтеры-железнодорожники из Актива молодежи МЖД. За две недели они помогли 640 неработающим пенсионерам, почти 12 тыс. человек проинформированы о работе штабов.

Актив молодежи на Московской железной дороге был образован в сентябре 2019 года по инициативе начальника МЖД Михаила Глазкова. В актив входят молодые работники магистрали до 35 лет, которые, помимо своих основных производственных обязанностей, участвуют в общественной жизни компании ОАО «РЖД», городских и общероссийских мероприятиях и акциях.

ИСТОЧНИК KP.RU