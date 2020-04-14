В Смоленской области у 55 человек выявлен коронавирус
Регион находится в третьем десятке после Москвы по количеству заболевших COVID-19
В Смоленской области у 55 человек выявлен коронавирус. Фото: pixabay.com.
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В Смоленской области у 55 человек выявлен коронавирус. Обновленные данные представил Оперативный штаб. Из них 1 человек выздоровел, 1 умер. Рост за сутки составил 34 человека.
Ранее "КП" писала о ситуации в Вязьме, где несколько десятков человек из дома-интерната были перевезены в инфекционный корпус местной ЦРБ.
Всего в России по данным на 10.30 14 апреля, 21 102 заболевших. За последние сутки рост составил 2774 человека.
Между тем, по данным Яндекса, в столице регионе индекс самоизоляции находится на критическом уровне.
ИСТОЧНИК KP.RU