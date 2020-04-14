Волонтеры доставили очередную партию льготных лекарств смолянам, находящимся в самоизоляции

14 Апр 2020 2020-04-14T12:43:42+03:00

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Юлия Прядохина и Евгения Евдокимова - участницы волонтёрской роты «Боевое братство». Студентки давно ведут активный образ жизни, поэтому, не раздумывая, вступили в ряды добровольцев Волонтерского центра «Единой России» по оказанию помощи смолянам в период пандемии.

Сегодня после дистанционного обучения дома, девушки заступили на волонтёрское дежурство во вторую смену. Юля учится в академии физической культуры спорта и туризма на кафедре безопасности жизнедеятельности. «Я с детства хотела помогать людям, поэтому даже направление в учебе такое выбрала. Когда окончу институт, думаю попробовать свои силы в МЧС», - рассказывает девушка.

На руках десяток заявок. Смоляне, которым положены льготные лекарства, ждут волонтёров. Раньше они забирали медикаменты из аптек самостоятельно. После введения карантина эта обязанность легла на плечи медиков, ведь среди льготников в основном пожилые люди. Ещё в конце марта Волонтерский центр стал верным помощником смоленских врачей в этот непростой период. Теперь добровольцы доставляют лекарства на дом. Специально привлеченные под это автомобили помогают ребятам быть мобильнее. Волонтерами охвачено 7 из 12 поликлиник Смоленска. В планах взять шефство над каждым медицинским учреждением.

Женя - будущий переводчик. За плечами несколько лет изучения английского и немецкого. А язык взаимопомощи девушка познала в совершенстве. «Я стала волонтером, чтобы помогать людям, оказавшимся в этот трудный период в домашних условиях, иногда даже без помощи родственников. Не у всех есть внуки, а поддержка нужна каждому»,- говорит Женя.

Смоляне встречают волонтёров радушно. Многие приглашают на чай, но девушки тактично отказывают - это не по инструкции. Напомним, что перед тем как стать добровольцем Волонтерского центра, активисты проходят обязательный инструктаж и получают индивидуальные средства защиты.

Волонтерский центр «Единой России» по оказанию помощи смолянам в период пандемии коронавируса в ежедневном режиме работает уже третью неделю. Если вам или вашим близким нужна помощь или вы хотите стать волонтёром, обращайтесь по телефонам: +7 (4812) 31-95-13 или 8-800-100-59-67.

ИСТОЧНИК KP.RU